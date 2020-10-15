Меры по поддержке рождаемости в России дают необходимый результат, без них убыль населения в стране была бы еще сильнее, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя подсчеты правительства, согласно которым до 2024 года население страны может сократиться на 1,2 млн человек.

«Они [меры поддержки рождаемости] дают нужный результат, и любой специалист в области демографии и социологии вам объяснит, что если бы не было этих мер поддержки, то темпы сокращения населения были бы ощутимо быстрее. Но, слава богу, это не происходит», — сказал Песков.

Он отметил, что «правительство не держит в тайне от президента результаты своей работы и свои подсчеты». «Ситуация с демографией, ситуация с ростом или сокращением населения хорошо известна, и президент неоднократно говорил о том, что это самая острая и самая важная проблема для нашей страны», — добавил Песков.

Пресс-секретарь президента добавил, что убыль населения происходит по объективным причинам. «Это совпадение двух демографических ям — яма Великой Отечественной войны и яма кончины Советского Союза, начала 90-х годов. Эти две ямы они нас преследуют по всей нашей истории современной и, к сожалению, здесь они сошлись вместе, и поэтому такие негативные тренды», — отметил Песков.

По его словам, правительством, и президентом «принимаются максимально возможные энергичные меры <…>, чтобы стимулировать рождаемость, для того, чтобы охранять материнство и детство». «Эти меры хорошо известны, они крайне востребованы населением. Обязательно они дадут свой результат. Результат этот, конечно, нельзя посчитать по году или по двум годам, но даже в краткосрочной перспективе он уже будет обязательно заметен», — сказал Песков. Он также выразил сожаление, что на негативную динамику оказали свое влияние и другие неблагоприятные обстоятельства, такие как пандемия.