ЦБ РФ установил официальные курсы валют с 17 октября.

Курс доллара повысился на 1,83 копейки, составив 77,9644 рубля (77,9461 рубля на 16 октября). Курс евро снизился на 15,01 копейки, до 91,3041 рубля (91,4542 рубля на 16 октября).

На валютных торгах Московской биржи на 13:50 мск курс доллара расчетами «завтра» повысился на 2 копейки и составил 78,09 рубля. Евро на тот же момент времени подорожал на 10 копеек по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и стоил 91,52 рубля.

Курсовые диапазоны с начала пятничной сессии составляют 77,86—78,37 рубля за доллар и 91,19—91,81 рубля за евро.