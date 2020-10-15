Рейтинговое агентство Moody's Investors Service отозвало рейтинги Транскапиталбанка. Об этом на днях сообщили в агентстве.

Согласно материалам Moody's, до этого у банка был, в частности, долгосрочный рейтинг депозитов на уровне «B3» с «негативным» прогнозом, базовая и скорректированная базовая оценка кредитоспособности на уровне «b3». Полный список действовавших рейтингов приводится в релизе агентства .



Там указано, что рейтинги отозваны по причинам делового характера.