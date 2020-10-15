Малый и средний бизнес (МСБ) смог сэкономить или отсрочить выплату около 20 млрд рублей платежей по аренде государственного и частного имущества, пишет «Коммерсант» . Это следует из данных Минэкономразвития. При этом при заключении новых арендных соглашений была списана треть этой суммы — оставшуюся задолженность компаниям предстоит выплачивать с 2021 года.

К концу сентября Росимущество заключило 3 тыс. соглашений с малым бизнесом на 585,4 млн рублей, основной объем экономии пришелся на региональный уровень — 48 тыс. соглашений на 17,1 млрд рублей. Частные арендодатели заключили более 24 тыс. дополнительных соглашений еще на 2,5 млрд рублей. В Минэкономразвития считают, что меры по отсрочке аренды позволили «достаточно эффективно и быстро снизить нагрузку на предпринимателей-арендаторов».

По словам экспертов, многие пострадавшие компании не смогли воспользоваться мерами по отсрочке аренды из-за неподходящего ОКВЭД. Также отсрочка оказала положительное влияние на МСБ, но «крупный бизнес остался на обочине, хотя доля арендаторов среди компаний, не относящихся к МСП, составляет 75%», считают эксперты. Решений по пролонгации арендных льгот не принято, о таких намерениях власти также не заявляли.

Эффективность мер по отсрочке аренды обеспечили инициативы Минэкономразвития, наделявшие арендаторов правом досрочного расторжения договора без штрафных санкций. Мерой воспользовалось не так много МСБ, но это хорошо, так как расчет был именно на превентивный эффект, сообщили в Минэкономразвития. Теперь арендодатели, в том числе в лице государства, в процессе ценообразования вынуждены учитывать интересы арендаторов.