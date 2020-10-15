В Москве необходимо создать фонд арендного жилья, считает мэр столицы Сергей Собянин. Об этом он заявил в интервью ТАСС.

«[В Москве] должен быть огромный, большой, сопоставимый [с фондами мировых мегаполисов] фонд арендного жилья, чтобы люди очень мобильно передвигались по городу, чтобы из одного конца в другой на работу не ездили, а быстро могли поменять аренду жилья, переехать близко к работе. И город станет чище, комфортнее, экологичнее, и время на передвижение по городу будет значительно меньше», — сказал он.

По его словам, сегодня некоторые девелоперы предпринимают попытки строительства арендного жилья. Такие инвесторы теперь освобождаются от уплаты ряда налогов и выплат на земли, если берут построенный арендный фонд под свое управление, а не переводят его в апартаменты или жилье.

«Это очень важно — заложить такую историю, новую традицию», — добавил мэр Москвы.



Также Собянин отметил, что в мире арендное жилье занимает одну-две трети от общего объема жилья в собственности.