Российская валюта укрепляется к доллару и евро в начале торговой сессии пятницы, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:09 мск курс доллара расчетами «завтра» понизился на 5 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов. Евро на тот же момент времени снизился на 6 копеек. На 10:19 мск курс доллара снизился на 10 копеек и составил 77,97 рубля, а евро подешевел до 91,3 рубля (минус 13 копеек).

Как комментировал перед открытием торгов аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов, в пятницу с утра рубль останется под давлением. По его словам, на сегодня для пары доллар/рубль торговый диапазон находится между уровнями 77—79,2 рубля.

«В очередной раз обвалился рубль, уходя в паре с долларом выше отметки 78,5. Мы считаем, что основной причиной распродажи рубля был все-таки не негативный внешний фон, а избыток рублевой ликвидности, которую банки получили в начале недели у ЦБ под залог ОФЗ. Из полученных 600 миллиардов рублей примерно половина ушла в среду на покупку новых ОФЗ, а второй половиной вполне логично захеджировать рублевые бумаги покупкой валюты. Пока эта дополнительная «навеска» не будет израсходована, рублю будет очень трудно серьезно укрепиться. Однако сегодня мы ждем умеренного роста российской валюты», — пояснил главный аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.