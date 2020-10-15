Корпоративные клиенты банка «Ак Барс» могут войти в интернет-банк с помощью ключа PayControl, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Банк представляет новое решение для предпринимателей — вход в систему «Ак Барс Бизнес Онлайн» или «Ак Барс Бизнес Драйв» только с помощью ключа PayControl», — говорится в релизе.

Клиенты могут использовать ключ при помощи установленного приложения PayControl.