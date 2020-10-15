Президент и председатель правления СберБанка Герман Греф выразил сожаление из-за срыва сделки TCS Group и «Яндекса» по продаже компании банка «Тинькофф», заявив, что в итоге СберБанк не получил сильного конкурента. Такое мнение он высказал Forbes .



«Жаль, что сделка не состоялась, мы бы получили сильного конкурента, что хорошо стратегически», — заявил Греф изданию.

Ранее в пятницу стало известно об отмене анонсированной сделки между TCS Group и «Яндекс» . Основатель банка Олег Тиньков хотел принимать участие в развитии бизнеса после совершения сделки, чему препятствовала позиция «Яндекса». По его словам, «все вылилось в продажу» «со всеми вытекающими негативными последствиями» для Тинькофф Банка.

По словам управляющего директора группы компаний «Яндекса» Тиграна Худавердяна, в июле Олег Тиньков предлагал сооснователю «Яндекса» Аркадию Воложу рассмотреть покупку банка, а затем озвучивал дополнительные требования в ходе переговоров.

До этого «Тинькофф» и «Яндекс» сообщали, что принципиально договорились о покупке интернет-холдингом группы за 5,48 млрд долларов.

