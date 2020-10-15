Агентство Fitch Ratings изменило прогноз по рейтингам Азиатско-Тихоокеанского Банка с «негативного» на «стабильный» и подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента («РДЭ») банка на уровне «В», говорится в релизе агентства.

«Пересмотр прогноза по рейтингам отражает снижение рисков по качеству активов и стабилизацию показателей прибыльности после завершения расчистки баланса АТБ. В то время как качество активов и прибыльность АТБ по-прежнему уязвимы к последствиям пандемии, банк с высокой вероятностью сможет справиться с кредитными потерями в будущем даже в случае более продолжительного и более серьезного спада, чем ожидается в настоящее время», — говорится в сообщении.

По данным аналитиков, фондирование и ликвидность у АТБ являются благоприятными рейтинговыми факторами. Основным источником фондирования для банка являются диверсифицированные розничные депозиты (59% от обязательств на конец первого полугодия 2020-го), в то время как средства корпоративных клиентов составляют еще 29%.