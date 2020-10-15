Рынки акций вчера снижались на фоне введения карантинных мер в связи со второй волной пандемии – карантин ввели крупнейшие города Европы, в том числе Лондон и Париж. На российском рынке акций распродажи наблюдались по всем секторам – по итогам дня индекс РТС опустился на 2,4% до 1 132 пунктов, а индекс Московской биржи снизился на 1,4% до 2 817 пунктов; защитных активов на рынке не было. С другой стороны, на российском рынке акций были причины и для оптимизма: во-первых, санкции ЕС в связи с отравлением Алексея Навального, как мы и ожидали, направлены только против 6 российских граждан; таким образом, со стороны ЕС “Северному потоку-2” угроз нет; во-вторых, появились сообщения, что Baring Vostok заявил о переговорах по разрешению конфликта в банке “Восточный”, в результате которого американский управляющий фондами Майкл Калви и члены его команды с февраля 2019 находились под арестом. Курс рубля ослаб на -0,6% до 78,09 руб./долл. на фоне укрепления доллара (DXY +0,5% до 93,84), как, впрочем, и большинство валют EM. Возобновление роста случаев Covid-19 и возможное повторное введение карантинных мер вызвали снижение нефтяных фьючерсов (Brent -0,5% до 43,11 долл./барр.).

Сегодня мы будет наблюдать признаки оптимизма на российском рынке акций: Сегодня утром на российском рынке акций появились основания для оптимизма, и мы считаем, что на открытии он будет расти. Инвесторы отринули опасения по поводу возобновления роста Covid в Европе и США, возлагая надежды на пакет стимулов в США. Что касается России, налицо имеются все признаки того, что санкционные риски могут отступить – из-за полемики в СМИ вокруг Д. Байдена и связей его сына с Россией демократы больше не имеют морального права критиковать возможные связи с Россией Д. Трампа; сейчас вполне очевидно, что Россия не является частью предвыборного нарратива в США. Цены на нефть немного снизились, однако рубль и доллар устойчивы; европейские и американские фьючерсы на открытии, судя по всему, будут идти вверх. Мы ожидаем возобновление роста акций во всех секторах, хотя вектор движения рынка будет задавать внешний новостной фон, особенно информация о ходе переговоров по пакетустимулов в США; впрочем,рынки, судя по всему, учитывают прогресс в этом отношении не ранее окончания президентских выборов в США (3 ноября).

Джон Волш: jwalsh@alfabank.ru (Стратегия)

Количество официально зарегистрированных безработных в России выросло до 3,7 млн в сентябре; НЕГАТИВНО Как отмечают российские власти, количество официально зарегистрированных безработных достигло 3,7 млн в сентябре. Хорошая новость заключается в том, что эта цифра указывает на рост чиста безработных всего на 0,1 млн человек в предыдущий месяц, то есть сигнализирует о минимальном увеличении числа безработных за месяц с марта 2020. Плохая новость связана с тем, что количество безработных не вышло на уровень плато, и, учитывая начало второй волны пандемии COVID-19, мы ожидаем, что эта цифра продолжит расти. В целом количество официально зарегистрированных безработных выросло на 3 млн человек за период пандемии с марта (когда их число составляло всего 0,7 млн человек) по сентябрь; это спровоцировало разговоры о том, что по сути продолжающийся рост количества безработных вызван увеличением денежных выплат (льгот) этой категории граждан в рамках антикризисных мер, и этот индикатор, таким образом, в определенной степени преувеличивает масштаб проблемы безработицы в России. В то же время, ранее мы говорили о том, что проблема безработицы может стать структурной для России, поскольку рост безработицы может быть вызван и решением крупных компаний перейти в режим экономии расходов.

Росстат сообщил о снижении промпроизводства на 5% г/г в сентябре; НЕГАТИВНО Как сообщил Росстат, промпроизводство снизилось на 5% г/г в сентябре, однако главной новостью является то, что Росстат полностью пересмотрел данные о динамике промпроизводства. К примеру, тогда как первоначально ростпромпроизводства за 1К20 оценивался в 1,5% г/г, а его спад за 1П20 составлял -3,5% г/yг, новые оценки предусматривают рост на 2,9% г/г и снижение на 1,9% г/г соответственно. Во-вторых, хотя первоначальная цифра не показывает сильного восстановления промпроизводства в июле-августе по сравнению с 2К20 и в июле-августе выпуск продукции, по данным Росстата, снизился на 7,2-8,0% г/г, новая цифра указывает на то, что снижение в июле-августе находилось в диапазоне всего 4,2-5,9% г/г. Снижение на 5% г/г за сентябрь, таким образом, представляет некоторое ухудшение по сравнению с августовским результатом, однако за 9М20 промпроизводство снизилось всего на 2,9% г/г. Цифры спада в секторе добычи полезных ископаемых и обрабатывающей промышленности изменились одинаково сильно – выпуск в обрабатывающей промышленности за 9М20 при новой оценке не изменился г/г, тогда как ранее считалось, что за 8М20 он снизился на 2,5% г/г. В целом новая цифра Росстата в целом показывает, что результата за сентябрь оказался слабее и указывает на ухудшение этого показателя в сравнении с предыдущими двумя месяцами.

Наталья Орлова, Ph.D.: norlov a@alf abank.ru (Главный экономист)

Анна Киюцевская: AKiy utsev skaya@alfabank.ru (Старший аналитик)

X5 (ВЫШЕ РЫНКА): операционные результаты за 3К20; УМЕРЕННО ПОЗИТИВНО X5 (FIVE LI: ВЫШЕ РЫНКА; РЦ $42,4/ГДР) вчера представила операционные результаты за 3К20. Выручка выросла на 15,4% г/г в 3К20, ускорившись в сравнении с ростом на 13,2% г/г в 2К20. LfL-траффик улучшился в сравнении с 2К20 на фоне снятия карантинных мер. В то же время рост LfL-чека сохранялся сильным на фоне эффекта от продажи более дорогостоящих товаров в связи с ограничениями по путешествиям заграницу и неполного восстановления ресторанного бизнеса. В целом мы считаем, что компания представила сильные результаты, однако они уже были учтены рынком после того, как акции выросли в цене на 7% в понедельник-среду (в сравнении с ростом индекса Московской биржи на 1%). В то же время консенсус-прогноз может быть повышен, так как текущий консенсус-прогноз по росту выручки на 2020 на 13,7% предусматривает замедление роста всего до 11,7% в 4К. Среди следующих катализаторов роста акций можно выделить: 1) объявление финансовых результатов за 3К20 26 октября (мы ожидаем скорректированную рентабельность EBITDA на уровне примерно 7,8%) и 2) День инвестора 27 октября (мы ожидаем услышать некоторые комментарии по поводу динамики результатов в 4К20, а также среднесрочный прогноз по росту продаж и рентабельности). На текущих уровнях акции торгуются по коэффициенту 6,3x EV/EBITDA 2021П, что примерно соответствует среднему показателю за последние 5 лет.

Рост чистой розничной выручки в 3К20 ускорился до 15,4% г/г с 13,2% г/г в 2К20 на фоне роста LFL-продаж на 6,9% г/г в сравнении с 4,3% г/г в 2К20. Динамика LfL-трафика сохранялась в зоне отрицательных значений, однако улучшилась до -1,8% г/г в 3К20 в сравнении с -17,2% г/г в 2К20 на фоне снятия карантинных мер. Это было более чем нейтрализовано ростом LfL-чека на 8,8% г/г (против роста на 26,1% г/г в 2К20). Тренд менее частого посещения магазинов покупателями и большего размера покупок за одно посещение сохранился. Компания указала на продолжающийся эффект продаж более дорогостоящих продуктов.

Продажи в форматах магазинов у дома и супермаркетов выросли на 18,4% и на 18,7% соответственно, ускорившись в сравнении с ростом на 16,1% и на 12,6% в 2К20. Рост LfL-выручки магазинов у дома составил 8,5%, ускорившись с 6,0% в предыдущий квартал. Рост LfL-выручки супермаркетов вернулся в зону позитивных значений и составил 1,4% г/г после снижения на 2,4% в 2К20.

Торговые площади увеличились на 9,6% г/г, их рост немного замедлился в сравнении с ростом на 10,7% г/г в 2К20. Компания открыла 43 супермаркета в течение 3К20 (из 53 магазинов, открытых с начала года), отчасти на фоне приобретения магазинов розничной сети Райт. Количество открытий в формате магазинов у дома (289 в 3К20) было меньше в квартальном сопоставлении (357 в 2К20).

Онлайн-форматы продолжали показывать сильную динамику: онлайн-выручка “Перекрестка Впрок” (Perekrestok.ru) и выручка от экспресс-доставки из “Пятерочки” и “Перекрестка” составила 4 млрд руб. в 3К20, а ее вклад в совокупную выручку X5 составил примерно 0,8%. В Москве и Московской области вклад онлайн выручки составил 1,9% в 3К20 и 2,2% в сентябре. Выручка “Перекрестка Впрок” выросла почти в три раза г/г на фоне роста заказов в 2,8 раза г/г и увеличения средней корзины на 10% г/г.

Евгений Кипнис: ekipnis@alf abank.ru (Старший аналитик)

Олеся Воробьева: oov oroby eva@alf abank.ru (Аналитик)