Эксперты Национального рейтингового агентства (НРА) подготовили обновленный макропрогноз с учетом распространения инфекции, который предполагает общий объем поддержки в размере 10–12 трлн рублей, пишут «Известия» . Глава Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин заявил, что существенная корректировка бюджета потребуется уже в начале 2021 года. В третьем квартале экономика выйдет на докризисный уровень, уверены в Минэкономразвития. Но как отметили в СП, с учетом кумулятивного эффекта прирост ВВП останется в отрицательных значениях (-0,7%) в ближайшее время, темпы роста экономики в 2021–2023 годах не превысят 3%. А в условиях ограничений и развития пандемии этот показатель составит 2%. Поэтому с учетом текущих реалий экономике понадобится дополнительная помощь со стороны государства.

Как считают эксперты, если нас ждет новый жесткий сценарий изоляции, то он окажется болезненным для экономики. В случае реализации этого сценария возможно падение ВВП по итогам года на 6,7–7,5% в 2020 году. К середине 2021 года рост ВВП за счет постепенного восстановления может составить около 0%, а к концу 2021 года рост будет на уровне 1%, прогнозирует управляющий директор НРА Сергей Гришунин. Как полагают в агентстве, объем помощи экономике в случае длительного карантина может составить около 10–12 трлн рублей в 2020–2021 году.

Как сообщил замглавы Минфина Владимир Колычев, по состоянию на начало июля стоимость мер, направленных на борьбу с пандемией и поддержку экономики, составила около 4 трлн рублей. По мнению главы Счетной палаты Алексея Кудрина, государство могло бы выделить больше на эти цели.

Более затяжной период пандемии может отразиться как на темпах восстановления спроса, так и на уровне потенциала мировой и российской экономики. Это отражено в упомянутых альтернативных сценариях прогноза, сообщили в пресс-службе ЦБ. Риски продолжения пандемии учтены в двух из этих сценариев: дезинфляционном (ВВП в 2021 году — 1,5–2,5%) и рисковом (0 – минус 1%). Также регулятор опубликует обновленный базовый сценарий макроэкономического прогноза по итогам заседания Совета директоров по ключевой ставке в октябре. Альтернативные сценарии для основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2021 год и период 2022–2023 годов будут уточнены с учетом обновления базового прогноза и представлены в окончательной версии документа в ноябре, добавили в Центробанке.