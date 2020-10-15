Собственные средства банка составили 242 млрд рублей, что на 63 млрд рублей больше, чем на начало 2020 года.
Чистая прибыль Промсвязьбанка за девять месяцев 2020 года составила 16,9 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации. Таковы показатели финансовой отчетности по РСБУ (неконсолидированные данные). Активы банка выросли на 29% к началу года и достигли 2,5 трлн рублей.
Операционный доход за девять месяцев вырос на 31% год к году до 77,2 млрд рублей, чистый процентный доход вырос на 23% год к году до 49,8 млрд рублей за счет роста объемов бизнеса, а чистый комиссионный доход увеличился на 22% год к году до 14,6 млрд рублей, за счет трансакционного и гарантийного бизнеса.
Расходы по созданию резервов составили 17,1 млрд рублей против 7,6 млрд рублей за девять месяцев прошлого года, что связано с ухудшением макроэкономической ситуации. Банк остается консервативным при оценке рисков.
Клиентский кредитный портфель, нетто (без учета межбанковских кредитов) увеличился на 49% и по состоянию на 1 октября 2020 года составил 1,419 трлн рублей. Кредитный портфель юридических лиц (за вычетом резервов) составил 1,13 трлн рублей, показав 43% рост за девять месяцев, а кредитный портфель физических лиц (за вычетом резервов) – 289 млрд рублей (+75%).
Доля неработающих кредитов (просроченных свыше 90 дней) за вычетом резервов в кредитном портфеле банка практически не изменилась по сравнению с уровнем прошлого года и составила 1,9%. Покрытие неработающих кредитов составило 106%.
Средства на счетах клиентов (без учета межбанковских депозитов) увеличились на 21% и составили 1,835 трлн рублей. Счета до востребования выросли на 27%, а их доля в средствах на счетах клиентов увеличилась с 46% до 48% за отчетный период. Средства на счетах юридических лиц составили 1,301 трлн рублей, увеличившись на 20% с начала года. Объем средств на счетах физических лиц вырос на 25% с начала 2020 года и составил 534 млрд рублей на 1 октября.
Собственные средства банка составили 242 млрд рублей, что на 63 млрд рублей больше, чем на начало 2020 года. Прирост капитала произошел за счет полученной прибыли, размещенных субординированных облигаций в размере 21 млрд рублей, выпущенных в рамках мирового соглашения по конвертации депозитов НПФ, а также эффекта от присоединения Связь-Банка.
Нет комментариев