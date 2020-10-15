Чистая прибыль Промсвязьбанка за девять месяцев 2020 года составила 16,9 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации. Таковы показатели финансовой отчетности по РСБУ (неконсолидированные данные). Активы банка выросли на 29% к началу года и достигли 2,5 трлн рублей.

Операционный доход за девять месяцев вырос на 31% год к году до 77,2 млрд рублей, чистый процентный доход вырос на 23% год к году до 49,8 млрд рублей за счет роста объемов бизнеса, а чистый комиссионный доход увеличился на 22% год к году до 14,6 млрд рублей, за счет трансакционного и гарантийного бизнеса.

Расходы по созданию резервов составили 17,1 млрд рублей против 7,6 млрд рублей за девять месяцев прошлого года, что связано с ухудшением макроэкономической ситуации. Банк остается консервативным при оценке рисков.

Клиентский кредитный портфель, нетто (без учета межбанковских кредитов) увеличился на 49% и по состоянию на 1 октября 2020 года составил 1,419 трлн рублей. Кредитный портфель юридических лиц (за вычетом резервов) составил 1,13 трлн рублей, показав 43% рост за девять месяцев, а кредитный портфель физических лиц (за вычетом резервов) – 289 млрд рублей (+75%).

Доля неработающих кредитов (просроченных свыше 90 дней) за вычетом резервов в кредитном портфеле банка практически не изменилась по сравнению с уровнем прошлого года и составила 1,9%. Покрытие неработающих кредитов составило 106%.

Средства на счетах клиентов (без учета межбанковских депозитов) увеличились на 21% и составили 1,835 трлн рублей. Счета до востребования выросли на 27%, а их доля в средствах на счетах клиентов увеличилась с 46% до 48% за отчетный период. Средства на счетах юридических лиц составили 1,301 трлн рублей, увеличившись на 20% с начала года. Объем средств на счетах физических лиц вырос на 25% с начала 2020 года и составил 534 млрд рублей на 1 октября.

Собственные средства банка составили 242 млрд рублей, что на 63 млрд рублей больше, чем на начало 2020 года. Прирост капитала произошел за счет полученной прибыли, размещенных субординированных облигаций в размере 21 млрд рублей, выпущенных в рамках мирового соглашения по конвертации депозитов НПФ, а также эффекта от присоединения Связь-Банка.