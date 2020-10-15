Жители Москвы и Московской области стали чаще использовать карты в магазинах, кафе, предприятиях сферы услуг. В первом полугодии 2020 года в Московском регионе количество операций по оплате товаров и услуг с использованием платежных карт выросло на 4,8% до 7,1 млрд трансакций, сообщает пресс-служба ГУ Банка России по ЦФО.

Также увеличился объем таких операций — на 11,3% до 5,8 трлн рублей. При этом доля операций по оплате товаров и услуг в общем количестве операций по картам составила 98%.

Наличные в Московском регионе в январе — июне текущего года с использованием карт стали снимать реже — количество подобных операций сократилось на четверть, а их объем уменьшился на 9,3%. «На динамику повлияли и эпидемиологическая ситуация, и рост популярности безналичных платежей, и развитие инфраструктуры обслуживания карт», — пояснили в регуляторе.

В Московском регионе на 1 июля 2020 года количество электронных терминалов в организациях торговли достигло порядка 566 тыс. устройств, количество банкоматов — 37,9 тыс. ед.

На конец первого полугодия 2020 года жителям Москвы выдано 54,2 млн платежных карт, жителям Московской области — порядка 14 млн платежных карт.