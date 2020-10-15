Банк России проводит первый учебный курс по кибербезопасности, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Участниками курса, организованного университетом Банка России, станут представители правоохранительных органов. Курс пройдет с 19 октября по 25 декабря в онлайн-формате. В 2021 году пройти курс смогут участники финансового рынка, представители компаний, работающих в сфере информационной безопасности, и сотрудники университетов.

Основные темы курса: практические аспекты обеспечения информационной безопасности кредитно-финансовой сферы, киберриски в цифровой экономике, а также вопросы повышения эффективности государственных структур и бизнеса для противодействия киберпреступлениям. В рамках курса будут рассмотрены острые вопросы кибербезопасности в финансовой сфере, такие как, например, борьба с методами социальной инженерии, фишингом, подменой телефонных номеров. Участники курса узнают о методологии компьютерной криминалистики и анализа киберинцидентов.

«Обеспечение информационной безопасности финансового рынка — важная задача в условиях быстрого развития финансовых технологий, пользователями которых являются и люди, и организации. Мы инициировали этот обучающий курс, потому что считаем повышение квалификации специалистов всех заинтересованных сторон необходимым условием успеха в противодействии кибермошенничеству», — сказал заместитель председателя Банка России Руслан Вестеровский.

Преподавателями курса являются специалисты Банка России, отечественных государственных и частных организаций.