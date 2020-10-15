Банк России проверит не состоявшуюся сделку по покупке «Яндекс» Тинькофф банка на предмет установления признаков инсайдерской торговли. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора со ссылкой на директора Департамента противодействия недобросовестным практикам Валерия Ляха.

«Проверять будем в любом случае. Мы проводим предварительный анализ всех необычных сделок на предмет установления признаков инсайдерской торговли», — сказал Лях.

По его словам, о наличии таких признаков или выявлении подозрительных операций ЦБ сообщит после окончания расследований, в том числе чтобы опосредовано не воздействовать на котировки.

Как сообщалось ранее, 22 сентября на сайте Лондонской фондовой биржи появилось сообщение о том, что TCS Group Олега Тинькова, материнская структура Тинькофф Банка, ведет переговоры о своей продаже компании Yandex N.V. Сегодня стороны объявили о разрыве сделки.