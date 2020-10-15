Инвестиции резидентов в российские банки и иностранная доля в уставном капитале кредитных организаций выросли во II квартале этого года, свидетельствуют данные обзора ЦБ «Информация о действующих кредитных организациях с участием нерезидентов на 1 июля 2020 года» .

По состоянию на указанную дату зарегистрированы и имеют лицензию на осуществление банковских операций 132 кредитные организации с участием нерезидентов (за II квартал количество таких кредитных организаций не изменилось).

Инвестиции нерезидентов в совокупный уставный капитал действующих кредитных организаций, по данным на 1 июля 2020 года, увеличились на 4,425 млрд рублей, или 1,08%, и составили 410 млрд 428,72 млн рублей. Совокупный уставный капитал действующих кредитных организаций за II квартал, напротив, уменьшился — на 34,2 млрд рублей, или 1,2%, до 2,874 трлн. Размер участия нерезидентов в совокупном уставном капитале действующих кредитных организаций увеличился на 0,32 процентного пункта и на 1 июля 2020 года составил 14,28%.

В 11 кредитных организациях участники-нерезиденты, совокупная доля которых в уставных капиталах составляет более 50%, находятся под контролем резидентов РФ. Инвестиции нерезидентов в совокупный уставный капитал действующих кредитных организаций без учета участия нерезидентов, находящихся под контролем резидентов РФ, на 1 июля 2020 года увеличились на 4,42 млрд рублей и составили 377 млрд 916,3 млн. Размер участия нерезидентов в совокупном уставном капитале действующих кредитных организаций без учета участия нерезидентов, находящихся под контролем резидентов РФ, увеличился на 0,31 п. п. до 13,15%.



В 58 кредитных организациях (53 банках и пяти небанковских кредитных организациях) уставный капитал на 100% сформирован за счет средств нерезидентов. Количество таких кредитных организаций за II квартал не изменилось. В трех банках этой группы участники-нерезиденты находятся под контролем резидентов РФ.