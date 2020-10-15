Более половины из 3 тыс. опрошенных российских предпринимателей прогнозируют снижение спроса на продукцию или услуги более чем вдвое по итогам текущего года по сравнению с 2019 годом. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного аппаратом уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова.

«Так, 51,95% ответивших прогнозируют, что по итогам 2020 года спрос на продукцию или услуги их компании снизится более чем вдвое по сравнению с 2019 годом. Треть респондентов (32,48%) считают, что спрос сократится на 20-50% по отношению к прошлому году», — сообщили в пресс-службе.

Также 12,19% респондентов уверены в сохранении спроса или его падении не более чем на 20%, 3,38% убеждены в увеличении спроса в этом году. Упавший и не восстановившийся потребительский спрос считают главной трудностью 67% опрошенных, 26% назвали главной трудностью невозможность платить налог на имущество или платежи по договору, 26% — невозможность платить заработную плату и налоги с фонда оплаты труда, 25% — неплатежи со стороны контрагентов.

Самой необходимой мерой поддержки респонденты назвали снижение налоговой нагрузки (70% ответов), 68% считают, что лучшая мера поддержки — не закрывать бизнес на карантин, 35% — льготные кредиты, 28% — стимулирование спроса.

Шанс выживания своей компании в случае повторного введения самоизоляции 74% респондентов оценили на 50% и ниже, из них 17% уверены, что точно не переживут повторные ограничения.