Банки предложили разрешить процессинговым компаниям, которые предоставляют услуги по переводу денежных средств, самостоятельно отключать от обслуживания торгово-сервисные предприятия (ТСП), замешанные в проведении неправомерных операций, без решения банка-эквайера, отвечающего за обработку платежа со стороны продавца. Об этом пишет РБК . Соответствующие условия предлагается оговаривать в договоре между банком и процессинговым центром, заявлено в рекомендациях Ассоциации банков России (АБР).

В 2019 году в ФЗ «О Национальной платежной системе» (НПС) были внесены поправки, которые запретили процессинговым компаниям в одностороннем порядке отключать насовсем или временно банки и их клиентов от услуг по переводу денежных средств. За это ЦБ может взыскать с них штраф в десятикратном размере вознаграждения, которое процессинговая компания ежемесячно получает от банка, либо в 50-кратном размере, если компания ранее уже приостанавливала или прекращала оказание услуг.

По словам представителей процессинговых компаний, сейчас ответственность за отключение недобросовестных продавцов возложена на банки-эквайеры — когда появляется предприятие-нарушитель, банк дает распоряжение процессинговому центру о его отключении. Как отметили источники издания, процессинговая компания должна обратиться в банк, чтобы указать на связанные с обслуживанием того или иного ТСП риски. Если банк добросовестный, то он сам отключит такое ТСП от проведения платежей, но если банк в сговоре со своим клиентом, то приостанавливать его деятельность должен процессинговый центр. Если банк отказывается, то центр ничего больше сделать не может.

Банк-эквайер, например, может сотрудничать с предприятиями, которые создают поддельные сайты или проводят опросы с целью кражи денежных средств с банковских карт, сообщили представители процессинговых компаний. После принятия поправок к закону об НПС процессинговые центры не могут в одностороннем порядке приостанавливать деятельность банков-эквайеров или их клиентов, замешанных в мошеннической деятельности.

АБР предлагает прописывать основания, по которым нужно отключать ТСП. Это получение процессинговым центром неоднократных обращений от банка об отмене спорных или несанкционированных операций по одному и тому же ТСП; получение от платежных систем информации о высоком уровне несанкционированных операций в ТСП. В этих случаях у процессингового центра должно быть право потребовать от банка, обсуживающего ТСП, детальные пояснения по таким операциям или отказаться от обслуживания предприятия, говорится в документе. Если банк не представил запрашиваемую информацию в установленный срок, то процессинговый центр имеет право перестать проводить операции.