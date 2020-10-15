В этот раз площадкой для уникального фотопроекта стал город Зарайск.

Экспозиция размещена под открытым небом на Площади Революции и доступна всем желающим. Жителям и гостям города выставку представили Глава Зарайского городского округа Виктор Петрущенко, региональный управляющий отделением «Зарайский» банка «Возрождение» Галина Шматкова, а также журналист «Комсомольской правды» Марина Аникеева.

«Сегодня многие, в том числе и молодежь, только слышали или смотрели фильмы о войне. Выставка даст возможность всем нам наглядно посмотреть на фотографии, которые были сняты в военное время и увидеть все с другой стороны. Спасибо организаторам, что привезли выставку в наш город», - сказал Глава Зарайского городского округа Виктор Петрущенко.

«Мы собрались здесь, чтобы представить жителям и гостям Зарайска выставку, которая уже побывала во многих городах Подмосковья: Волоколамске, Химках, Истре, Мытищах, Ногинске, Наро-Фоминске, Можайске.

Такая география проекта выбрана неслучайно: эта выставка, приуроченная к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, призвана напомнить об особом вкладе городов Московской области в победу, - отметила Галина Шматкова. - Приглашаем вас с помощью этих редких архивных снимков вспомнить о мужестве тех, кто отстаивал Отечество: воинов, тружеников тыла и жителей нашего города!»

Марина Аникеева рассказала о важной роли бесперебойной работы банков во время войны. Благодаря сотрудникам банка работа не прекращалась даже в самые трудные моменты – люди получали зарплаты, денежные переводы, продолжалось финансирование многих производств.

Фотопроект, в рамках которого представлены редкие архивные снимки военного времени, призван напомнить современникам о вкладе городов Московской области в Победу. Именно в Подмосковье в 1941–1942 гг. велись самые ожесточенные бои. Всего география экспозиции включает 15 подмосковных городов.