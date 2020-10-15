К бывшим контролирующим лицам банка «Югра» подан очередной иск. Об этом на днях сообщило Агентство по страхованию вкладов, выступающее истцом.

Заявление было направлено в Арбитражный суд Москвы 9 октября. Ответчиками по иску значатся 14 физических лиц и три компании. Сумма требований превышает 145,798 млн долларов, что, как уточняется в сообщении АСВ, составляет в российской валюте по курсу на 1 октября 2020 года (78,78 рубля за доллар) около 11,487 млрд рублей.

Среди ответчиков указаны Алексей Хотин, который был ключевым бенефициаром «Югры», бывший председатель правления и член совета директоров банка Дмитрий Шиляев (как сообщалось, оба они находятся под следствием ), бывшие члены совета Алексей Нефедов (также находится под следствием, при этом суд на днях освободил его, Хотина и Шиляева из-под домашнего ареста ), Юрий Гусев, Анатолий Фомин, Алексей Коротенко, Михаил Гребешев, Дмитрий Максимов, бывшие члены правления Юрий Мельников, Сергей Тихонов и Наталия Гребешева и еще несколько лиц, а также АО «Комплексные инвестиции» (эта структура, согласно последней справке на сайте ЦБ, входила в число юрлиц, через которые Алексей Хотин владел своей долей в банке). Две другие компании в списке ответчиков — ООО «Развитие Санкт-Петербурга» и ООО «Густореченский участок».

Ранее АСВ уже неоднократно сообщало об исках к бывшим контролирующим лицам «Югры».



АСВ осуществляет процедуру конкурсного производства в банке, который лишился лицензии 28 июля 2017 года, а в сентябре 2018-го был признан банкротом. Банк пытался обжаловать оба решения (в частности, называя рост «дыры» в капитале результатом действий временной администрации, введенной в «Югру» еще до отзыва лицензии), но безуспешно.