«Яндекс» и TCS Group Holding PLC Олега Тинькова (группа «Тинькофф») прекращают переговоры о возможной покупке «Яндексом» 100% акционерного капитала «Тинькофф». Об этом сообщается в пятницу на сайте «Яндекса».

«Яндекс» и TCS Group Holding PLC Олега Тинькова (группа «Тинькофф») прекращают переговоры о возможной покупке «Яндексом» 100% акционерного капитала «Тинькофф». Об этом сообщается в пятницу на сайте «Яндекса».

«К сожалению, «Яндексу» не удалось договориться об окончательных условиях сделки с основными акционерами «Тинькофф», в связи с чем стороны приняли обоюдное решение закончить переговоры. Мы благодарим команду «Тинькофф» за продуктивную совместную работу в процессе переговоров», — говорится в сообщении.