Возможная покупка Тинькофф Банка может негативно повлиять на АФК «Система» или МТС, пишет РБК . Это оценили инвестиционные аналитики Газпромбанка и «Атона» в своих ежедневных отчетах.

Если МТС или АФК «Система» придется взять на себя дополнительный долг в размере около 425 млрд рублей, это приведет к значительному увеличению долговой нагрузки, пишут аналитики «Атона». Это может затронуть соглашения компаний с банками. АФК «Система» — закредитованная компания, и увеличить долговую нагрузку почти в два раза без согласия банков-кредиторов практически невозможно, объясняют аналитики. На момент продажи «Детского мира» — в конце сентября — долговые обязательства «Системы» составляли 175 млрд рублей.

Если гипотетическим приобретателем выступит МТС, сделка может снизить способность компании к сохранению текущей дивидендной политики, считают аналитики Газпромбанка. Также входящий в группу компаний МТС Банк — прямой конкурент Тинькофф Банка, поэтому непонятно, каким образом будет реализовываться синергия, указано в отчете «Атона».

Издание The Bell 14 октября со ссылкой на источники сообщило, что Владимир Евтушенков, владелец АФК «Система», которой принадлежит контрольный пакет МТС, ведет переговоры о покупке Тинькофф Банка с его владельцем Олегом Тиньковым. По словам собеседника издания, деньги на покупку Евтушенков может занять в СберБанке , и такая сделка рассматривалась «в качестве варианта создания «мягкого консорциума» между госбанком, МТС и Тинькофф Банком». Как указало агентство Bloomberg, оценка «Яндексом» TCS Group не удовлетворила владельца последней.

Как отмечается в отчете Газпромбанка, для TCS Group возможное появление еще одного покупателя создает вероятность улучшения условий продажи конечному покупателю, кто бы он ни был. Согласно отчету «Атона», приобретая Тинькофф Банк, «Яндекс» сможет увеличить клиентскую базу, открыть новые возможности перекрестных продаж и расширить каналы привлечения клиентов. Также у «Яндекса» нет финансовых ограничений для совершения подобной сделки: согласно отчету за II квартал 2020 года, на счетах компании было 3,45 млрд долларов в форме денежных средств и срочных депозитов, что составляет почти 63% от общего размера сделки.