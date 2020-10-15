АКРА подтвердило Новикомбанку кредитный рейтинг на уровне «A(RU)», прогноз — «стабильный», следует из релиза агентства.

«Кредитный рейтинг АО «АКБ «Новикомбанк» обусловлен устойчивым бизнес-профилем, адекватной позицией по фондированию и ликвидности, а также адекватным уровнем достаточности капитала. Для банка характерна высокая вероятность получения чрезвычайной поддержки со стороны материнской структуры, имеющей высокий уровень кредитоспособности. На оценку собственной кредитоспособности банка оказывает давление высокая концентрация портфеля ссуд на крупнейших заемщиках и связанных сторонах — компаниях, входящих в структуру государственной корпорации «Ростех», — сказано в сообщении.

По данным аналитиков, на долю ссуд десяти крупнейшим заемщикам банка приходится 33% совокупного кредитного портфеля. Структура ссудного портфеля банка также характеризуется высокой концентрацией на предприятиях, входящих в группу ГК «Ростех».

Портфель ценных бумаг в настоящее время на балансе банка практически отсутствует, а контрагенты по размещаемым межбанковским кредитам в основном характеризуются хорошим качеством. Рыночный и операционный риски находятся на приемлемых уровнях.