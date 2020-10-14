Начался второй этап госпрограммы по выплате кешбэка за отдых и поездки по России. Он продлится до 5 декабря, но будет действовать по новым правилам. Банки.ру разбирается, стали ли условия акции привлекательнее и какие есть подводные камни.

Первый этап продажи туров и бронирования отелей продлился с 21 по 28 августа , был подготовлен на скорую руку и имел массу ограничений. Тогда в программе не участвовали самые популярные летние направления, длительность тура или проживания в отделе должна была составлять не менее четырех ночей, а сумма покупки — не менее 25 тыс. рублей. К тому же размер кешбэка был фиксированным (5 тыс. рублей на сумму покупки до 50 тыс. рублей, 10 тыс. — на сумму до 75 тыс. рублей, и 20 тыс. — на сумму свыше 75 тыс. рублей). Поэтому итоговая ставка кешбэка могла составлять от 13% до 20 %.

Результаты первой недели программы говорят сами за себя: при выделенных из бюджета 15 млрд рублей туристы оплатили поездки в общей сумме всего на 1,4 млрд рублей. К тому же в социальных сетях распространялись сообщения о том, что гостиницы завышали цены на номера, участвующие в программе государственного кэшбека.

На этот раз сами условия программы стали более прозрачными и привлекательными:

В акции участвуют все регионы.

Ставка кешбэка фиксированная — 20% независимо от суммы покупки. При этом ограничена сумма кешбэка. Максимум 20 тыс. рублей

Программа действует почти семь недель — с 15 октября по 5 декабря. В этот период нужно оплатить путешествие, а сама поездка может продлиться до 10 января 2021 года включительно.

Больше нет ограничений на минимальную стоимость поездки, а ограничение на количество ночей смягчено. Теперь с кешбэком можно оплатить тур или отдельно проживание в отелях от двух ночей, а также круизные туры до начала ноября. Ночевки в поездах во время тура учитываются.

При этом ряд существенных ограничений и недоработок сохраняется:

Цены могут быть завышены. Банки.ру проверил несколько вариантов размещения в Сочи и обнаружил, что на промостранице отеля цены по программе с кэшбеком выше, чем при обычном поиске напрямую в гостинице или на Booking. Одно турагентство и вовсе продает «по акции» размещение в отеле почти в два раза дороже, чем при поиске на сайте самой гостиницы.

В акции участвуют не все гостиницы и туроператоры. На Booking выбор значительно больше.

Неудобная навигация по сайту. К примеру, нет поиска отелей по датам. Проверить наличие номера можно только перейдя на страницу самого отеля. К тому же нет поиска по карте, а точный адрес при выдаче вариантов размещения не отображается. То есть при поиске жилья в Сочи, сайт выдает 57 страниц с вариантами в Дагомысе, Адлере и даже Красной Поляне, выяснить расположение отеля можно, только перейдя на его страницу.

Сайт работает с перебоями. Первые 5—10 минут на самом старте продаж и некоторое время утром 15 октября варианты размещения не отображались.

Нужна карта платежной системы «Мир», предварительно зарегистрированная в программе лояльности. Кобейджинговые карты («Мир-Maestro», «Мир-UnionPay», «Мир-JCB») не в счет.

Евгения ОГУРЦОВА, Banki.ru