Высокий суд Лондона по заявлению российских кредиторов Анатолия Мотылева, который контролировал пять российских банков (крупнейший — «Российский кредит») и семь НПФ, принял решение о возбуждении в отношении него процедуры банкротства на территории Великобритании, пишет «Коммерсант» . В АСВ подтвердили эту информацию, добавив, что суд назначил временных управляющих из Grant Thornton и вынес ряд постановлений, в том числе о замораживании активов Мотылева по всему миру и проведении обысков его дома и офиса Megatrend Capital Partners LTD.

Ранее Высокий суд Лондона принял решение арестовать активы Мотылева. Открытие процедуры банкротства в Англии позволит российским кредиторам начать процедуры поиска и взыскания активов в различных юрисдикциях, так как в России у должника фактически отсутствует значимое имущество, отмечают в АСВ.

Юристы подтверждают, что возбуждение банкротного дела в Лондоне дает российским кредиторам Анатолия Мотылева реальные шансы на получение средств, хоть и не сразу. Это событие само по себе имеет большое значение для развития практики обращения взыскания на активы граждан РФ, которые спрятаны в иностранных государствах, считают они. Реализация имущества Мотылева в случае вынесения соответствующего решения судом может занять от двух до трех лет и даже больше.

Как правило, иностранные суды стремятся обеспечить должнику сохранение «разумного» уровня жизни, исключив элементы очевидной роскоши, отмечают юристы. По их словам, иногда такая сумма может составлять до нескольких десятков тысяч фунтов в месяц, включать регулярные расходы на аренду «весьма шикарного жилья и оплаты услуг дорогостоящих адвокатов».