Последние данные говорят о том, что ситуация в экономике РФ развивается в рамках прогноза Минэкономразвития, Об этом сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников. По прогнозу ведомства, снижение ВВП РФ в текущем году составит 3,9%, в следующем прогнозируется рост на 3,3%.

Как отметил Решетников, то, как в дальнейшем будет развиваться ситуация, во многом зависит от эпидемиологической обстановки и масштаба необходимых карантинных мер. Тревожность бизнеса повышена, предупредил министр экономического развития.

«Но надо сказать, что и в базовом, и в консервативном варианте прогноза предполагается сохранение определенного уровня санитарно-эпидемиологических ограничений. Но ни в том, ни в другом варианте не заложен второй жесткий локдаун, так как это было весной. Не заложено также и ужесточение параметров сделки ОПЕК+. Это важные предпосылки, из которых мы исходили», — добавил он.