Федеральный бюджет может недополучить 46,1 млрд рублей доходов в 2021 году, говорится в заключении Счетной палаты (СП) на проект закона о бюджете РФ на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.

«По оценке Счетной палаты, риски недопоступления по налоговым и неналоговым доходам по сравнению с законопроектом [о бюджете] в 2021 году могут составить 46,1 млрд рублей, в 2022 году — 69,7 млрд рублей, в 2023 году — 100 млрд рублей», — отмечается в тексте заключения.

СП указывает, что дополнительные доходы бюджета в 2021 году могут составить 5,3 млрд рублей, в 2022 году — 5,2 млрд рублей, в 2023 году — 4,8 млрд рублей. В то же время недопоступление доходов федерального бюджета в 2021 году может составить 51,4 млрд рублей, в 2022 году — 74,9 млрд рублей, в 2023 году — 104,9 млрд рублей.

По оценке СП, существуют риски недопоступления средств от продажи акций и иных форм участия в капитале на 2021 и 2022 годы в объеме 346,3 млн рублей ежегодно. Кроме того, выявлены резервы поступления в 2021 году средств от приватизации пакетов акций трех обществ в объеме до 1 млрд 33,3 млн рублей.