Московские работодатели могут не подавать отчет о переведенных на «удаленку» сотрудниках каждую неделю, если информация не изменилась, пишет РБК . Это следует из указа мэра Москвы Сергея Собянина.

«В случае отсутствия изменений в представленных в соответствии с настоящим пунктом сведениях о работниках (исполнителях по гражданско-правовым договорам) еженедельное представление таких сведений не требуется», — говорится в документе. Если данные о сотрудниках решили изменить, актуальная информация должна быть предоставлена в день принятия такого решения.

При чередовании организацией дистанционного режима сотрудников с их присутствием в офисе, а также при сменном режиме работы необходимо указать всех таких работников, говорится в документе. На рабочем месте не должно одновременно находиться более 70% сотрудников.

Согласно предписанию Собянина, в связи с пандемией московские работодатели обязаны перевести на удаленный формат труда не менее 30% сотрудников, а также всех работников старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. При нарушении требований о передаче данных властям работодателям грозит штраф до 300 тыс. рублей или приостановка деятельности. Проверка корректности данных будет идти выборочно.