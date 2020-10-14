Смягчение политики ЦБ, снизившего ключевую ставку во время первой волны пандемии с 6 до 4,5%, не привело к уменьшению стоимости необеспеченных кредитов для граждан, пишет РБК . Это следует из обзора рейтингового агентства «Эксперт РА». По оценкам аналитиков, в апреле—июне 2020 года средняя ставка по кредитам наличными и POS-кредитам, наоборот, выросла более чем на 1 п. п. по сравнению с I кварталом, а по кредитным картам осталась на том же уровне.

Как сообщил старший директор «Эксперт РА» Руслан Коршунов, в отличие от залоговых кредитов ( ипотеки и автокредитов ) необеспеченные ссуды воспринимаются банками как более рисковые. В условиях снижения реальных доходов населения на фоне кризиса и пандемии участники рынка в первую очередь сокращают лимиты на необеспеченную розницу. Не стоит забывать и о стремлении банков поддержать маржинальность беззалоговых продуктов, отметила аналитик агентства Moody's Светлана Павлова. По ее словам, высокая маржа по необеспеченным потребкредитам позволяет банкам поддержать свою рентабельность.

Как отмечается в обзоре «Эксперт РА», банки стали чаще отправлять заявки клиентов на дополнительную верификацию в ручном режиме для подтверждения занятости. Одним из стоп-факторов стала отрасль работы, также повышенное внимание стали уделять стабильности дохода клиента, отмечают аналитики. Также кредиторы снижали лимиты по заимствованиям. По кредитам наличными средний размер долга во II квартале снизился на 20%, в POS-кредитах и кредитных картах — на 10%. На пике пандемии в сегменте кредитов наличными уровень одобрения для повторных заемщиков снизился на 20%, а для клиентов «с улицы» — на 33%. В сегменте кредитных карт ужесточение выдач было более ощутимым — уровень одобрения упал на 33% и более чем на 50% соответственно.

Во II квартале портфель потребкредитов сократился впервые за два года и показал отрицательную динамику, напоминают аналитики «Эксперт РА». Наибольшее сокращение портфелей беззалоговых ссуд в первом полугодии показали Хоум Кредит Банк (минус 12%), ОТП Банк (минус 11%) и Райффайзенбанк (минус 4%). СберБанк , ВТБ и Альфа-Банк — демонстрировали рост портфелей на уровне 3,5–5,5%.

Эксперты дальнейшего смягчения условий по кредитам не ждут. По их мнению, ключевая ставка к концу года составит 4%, при этом ее снижение скорее будет в декабре, чем в октябре. В текущей ситуации снижение на 25 базисных пунктов вряд ли сильно скажется на кредитных ставках. Краткосрочные колебания по кредитным ставкам для отдельных заемщиков возможны, банки могут отразить в ставках ответ на какие-то внешние факторы, но вряд ли это станет трендом, считают эксперты.