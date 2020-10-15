СберБ анк и BNP Paribas Personal Finance заключили соглашение, в соответствии с которым «Сбер» приобретет 20,8% акций Сетелем Банка у дочерней компании BNP Paribas Personal Finance — Leval 20 S.A.S, говорится в релизе финучреждения.

По итогам сделки «Сбер» станет единственным акционером Сетелем Банка.



«В 2012 году «Сбер» стал акционером Сетелем Банка, решив объединить усилия с группой BNP Paribas Personal Finance, чтобы занять лидирующие позиции на российском рынке потребительского кредитования. Совместное предприятие объединило ресурсы и опыт BNP Paribas Personal Finance и «Сбера», что позволило создать сильнейшего игрока на рынке. Соглашение о совместном предприятии также давало «Сберу возможность выкупить долю BNP Paribas Personal Finance и консолидировать 100-процентную долю участия в Сетелем Банке на определенном этапе развития бизнеса. Эта возможность и используется группой «Сбера» сегодня», — сказано в сообщении.

Данная сделка позволит максимально интегрировать Сетелем Банк с технологиями и сервисами «Сбера» и предложить клиентам новые продукты. Сделка будет закрыта в соответствии с общепринятыми юридическими процедурами, включая рассмотрение и одобрение регулирующих органов России и Франции.