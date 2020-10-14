Коронавирус может сохранять активность на денежных купюрах не менее суток, на монетах — не менее трех часов, поэтому Роспотребнадзор рекомендует использовать безналичные платежи, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

«Рекомендуется проводить расчет при покупках и оплатах услуг в безналичной форме, а также использовать средства индивидуальной защиты», — говорится в сообщении.

Специалисты центра «Вектор» Роспотребнадзора выяснили, что на поверхности купюр вирус сохраняется не менее суток, на поверхности монет — не менее трех часов, пояснили в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что наиболее распространённый путь передачи коронавируса — воздушно-капельный, но заражение может произойти и в результате контакта человека с различными предметами, содержащими на своей поверхности вирус.

«Денежные знаки могут стать источником распространения коронавирусной инфекции. В целях предотвращения распространения COVID-19, после каждого вынужденного расчета наличными деньгами рекомендуется проводить обработку рук дезинфицирующими растворами или тщательно мыть руки с мылом», — отметили в пресс-службе.