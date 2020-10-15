Пора уходить в риторике от понятия «антикризис», так как кризис стал новой реальностью, под которую необходимо адаптировать бюджет и госпрограммы, считает глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников. Об этом он заявил в ходе заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам.

«Нам надо уходить уже в риторике от [понятия] «антикризис», это не кризис уже, это новая реальность. Нам дальше придется жить в этой реальности. Нам нужно адаптировать весь бюджет, все программы к этой новой реальности. И в общем и целом, большая работа уже в этом направлении проделана, вряд ли она, конечно, уже завершена, потому что еще новые стратегические задачи президент поставил. И мы будем это продолжать», — заявил он, отвечая на вопрос депутатов о новых антикризисных мерах, предусмотренных в бюджете на 2021 год.

При этом глава Минэкономразвития отметил, что самые серьезные и эффективные меры, которые заложены в бюджете на следующий год — это снижение налогов для МСП. «Это то, что привело к достаточно большим выпадающим доходам наших социальных фондов и потребовало компенсации, и поэтому эта компенсация заложена», — добавил он.

Кроме того, существенно увеличен объем субсидирования процентных ставок в ряде отраслей, это касается МСП. «Это поддержка субсидирования программ в ряде отраслей, в первую очередь промышленности и сельского хозяйства, все эти программы продолжаются», — пояснил министр. Также продлена программа ипотеки под 6,5% на покупку жилья в новостройках, это очень системная мера поддержки населения и строительной отрасли, добавил глава Минэкономразвития.

«У нас были очень жаркие дискуссии в правительстве по поводу того, как нам не допустить существенного ухудшения структуры бюджета, чтобы в бюджете были деньги на адресную инвестиционную программу, на нацпроекты. И структура бюджета в конечном итоге показывает, что это удалось», — добавил он.