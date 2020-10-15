Проблема безработицы сейчас обостряется по всей России, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Карачаево-Черкесии Рашидом Темрезовым.

«[В регионе] достаточно высокий уровень безработицы. Вы знаете эту проблему, особенно сейчас она обостряется в целом по стране», — сказал глава государства.

При этом Путин отметил, что в Карачаево-Черкесии растет и промышленное, и сельскохозяйственное производство. «Правда, чуть меньшими темпами, чем в среднем по стране, но тем не менее рост стабильный», — добавил он.

Он спросил Темрезова, какие в регионе «есть соображения по поводу того, что можно сделать в сегодняшней ситуации и нужно сделать дополнительно», чтобы решить вопрос с ростом безработицы. Глава республики отметил, что видит решение этой проблемы в создании и развитии реального сектора экономики, а также в появлении новых высокотехнологичных рабочих мест. По словам Темрезова, это касается как промышленного производства, так и сельского хозяйства.

«У нас большой потенциал в сфере туризма, потому что развитие туризма — это такой большой мультипликатор для среднего и малого бизнеса. Сельское хозяйство, безусловно. В этих направлениях, в реализации тех проектов, несколько из которых я перечислил, мы планируем к 2023 году создать более 3 тысяч рабочих мест. Это у нас подтверждено этими проектами», — сообщил глава Карачаево-Черкесии.