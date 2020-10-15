Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий увеличение тарифов на 2022 и 2023 годы на обязательное пенсионное страхование (ОПС) и обязательное медицинское страхование (ОМС) для индивидуальных предпринимателей, не производящих выплаты физическим лицам. Закон касается ИП, адвокатов, медиаторов, арбитражных управляющих, оценщиков, патентных поверенных, нотариусов и иных лиц, занимающихся частной практикой в установленном законодательством РФ порядке.

Размер страховых взносов на ОПС определяется доходами ИП: если они не превышают 300 тыс. рублей за расчетный период, то уплачивается страховой взнос только в фиксированном размере (за расчетный период 2020 года — 32 тыс. 448 рублей); если доход плательщика превышает 300 тыс. рублей, то размер страховых взносов определяется как сумма фиксированного размера страховых взносов плюс 1% от суммы дохода плательщика, превышающего 300 тыс. рублей за расчетный период. В 2021 году фиксированный размер взносов сохранится на прежнем уровне — 32 тыс. 448 рублей, в 2022 году составит 34 тыс. 445 рублей, в 2023 году — 36 тыс. 723 рублей.

Размер страховых взносов на ОПС с 2022 года устанавливается путем увеличения размера страховых взносов на темп роста среднемесячной начисленной заработной платы работников организаций на основании данных прогноза социально-экономического развития РФ. Размер взносов на ОМС для индивидуальных предпринимателей фиксированный, в 2020 году он составляет 8 тыс. 426 рублей. В 2021 году он сохранится на этом же уровне, в 2022 году составит 8 тыс. 766 рублей, в 2023 году — 9 тыс. 119 рублей.