Уровень одобрений по новым заявкам на необеспеченные кредиты во II квартале 2020 года на фоне пандемии и режима самоизоляции в России упал почти в два раза, следует из обзора «Эксперт РА». По данным НБКИ и «Эквифакса», доля отказов по потребкредитам достигла своего максимума в апреле и сейчас возвращается к «доковидным» значениям.

С приходом пандемии банки пересмотрели подходы к отбору заемщиков, отмечают в «Эксперт РА». Были повышены требования к кредитной истории и показателю долговой нагрузки клиента, при принятии решений о выдаче клиентов чаще стали отправлять на дополнительную ручную верификацию для подтверждения занятости. «Одним из стоп-факторов стала отрасль работы (например, гостиничный и ресторанный бизнес, бытовые услуги, торговля отдельными видами непродовольственных товаров), также повышенное внимание стали уделять стабильности дохода клиента», — говорится в обзоре рейтингового агентства.

В результате во II квартале существенно снизился уровень одобрения кредитных заявок. Банки чуть более лояльно отнеслись к повторным клиентам, где уровень одобрений по кредитам наличными, по данным «Эксперт РА», снизился на 20%, а по кредитным картам — на 40%. В то же время по новым заявкам снижение произошло на 33% и более чем на 50% соответственно. При этом новых заемщиков банки старались найти среди зарплатных клиентов.

Эти выводы частично подтверждаются данными бюро кредитных историй. Например, по данным «Эквифакс», минимальный уровень одобрений по потребительским кредитам пришелся на апрель, тогда показатель снизился на треть — до 26%. При этом по кредитным картам уровень одобрения, наоборот, уменьшился до 21—22% в конце августа, а в период самоизоляции находился на средних уровнях 24—26%, что тем не менее все равно ниже средних значений прошлого года (35—38%).

Одобрение ипотеки , по данным НБКИ, упало с порядка 75% в начале года до 69,2% в апреле, продолжив снижение до 66,2% в августе. По заявкам на автокредиты тоже был всплеск отказов в апреле, но сейчас уровень одобрений восстановился до «доковидных» значений. При этом наблюдаемое в конце лета — начале осени смягчение банками кредитных политик было ограниченным, отмечает старший аналитик рейтингового агентства «НКР». «Кредиты по большей части одобрялись лишь наиболее качественным заемщикам, и в целом вряд ли можно говорить о какой-то тенденции к смягчению требований», — полагает он.

«Какого-либо существенного ослабления кредитных политик можно ожидать не ранее ноября — декабря текущего года, когда кредиторы будут стараться выполнить бизнес-планы», — считает генеральный директор БКИ «Эквифакс» Олег Лагуткин.

По словам старшего аналитика банковских рейтингов Национального рейтингового агентства Надежды Караваевой, на фоне риска повторного введения ограничений банки, скорее всего, предпочтут сохранять консервативный подход к выдачам, поскольку динамики роста доходов не наблюдается, а рост кредитов за счет заемщиков с высокой долговой нагрузкой потребует дополнительных расходов на создание резервов уже в ближайшее время. Усиление карантинных мер, особенно в том случае, если это будет связано с ограничением работы организаций, могут привести к новому росту отказов по кредитам, соглашается директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень.

Пандемия коронавируса и карантин вынудили банки существенно сократить объемы выдач новых кредитов ввиду неопределенности относительно финансового состояния потенциальных заемщиков. По данным «Эксперт РА», в среднем объем выданных потребительских кредитов с апреля по июнь был почти на 40% ниже показателей предыдущего квартала, а портфель потребительских кредитов впервые за два года продемонстрировал отрицательную динамику, сократившись на 1%.

Евгения ОГУРЦОВА, Banki.ru

