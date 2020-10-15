Google Pay – надежный, удобный и быстрый способом оплаты покупок с помощью мобильных устройств.

Настроить сервис просто. Скачайте приложение Google Pay из Google Play Market. Откройте приложение, добавьте банковскую карту и оплачивайте ежедневные покупки своим устройством Android — везде, где видите значок бесконтактной оплаты или Google Pay.

Вся информация в Google Pay надежно защищена благодаря технологиям Google. В случае утраты смартфона его можно заблокировать с помощью сервиса «Удаленное управление Android», установить на него пароль или удалить всю личную информацию с устройства.