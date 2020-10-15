C 15 октября держатели карт платежной системы Mastercard смогут использовать сервис Google Pay для оплаты покупок в миллионах магазинов, где принимают к оплате карты по бесконтактной технологии, в приложениях и интернет-магазинах, поддерживающих Google Pay, без введения реквизитов платежных карт.
Google Pay – надежный, удобный и быстрый способом оплаты покупок с помощью мобильных устройств.
Настроить сервис просто. Скачайте приложение Google Pay из Google Play Market. Откройте приложение, добавьте банковскую карту и оплачивайте ежедневные покупки своим устройством Android — везде, где видите значок бесконтактной оплаты или Google Pay.
Вся информация в Google Pay надежно защищена благодаря технологиям Google. В случае утраты смартфона его можно заблокировать с помощью сервиса «Удаленное управление Android», установить на него пароль или удалить всю личную информацию с устройства.
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