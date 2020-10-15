Российские банки выдали в III квартале 2020 года 2,1 млн кредитных карт , что на 23% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Так, за январь — сентябрь 2020 года выдано 5,7 млн карт — на 30% меньше, чем за девять месяце прошлого года. В сентябре банки выдали 719 тыс. кредитных карт — на 2% меньше, чем в предыдущем месяце, и на 13% меньше, чем в сентябре 2019 года.

Среди регионов в сентябре банки предоставили больше кредитных карт, чем в августе в Башкортостане (+4%), Татарстане (+1%), Ростовской области (+1%), Самарской области (+3%), Нижегородской области (+3%), Омской области (+4%) и Приморском крае (+5%). В остальных регионах выдачи сократились, в том числе на 1% в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.

«Формально выдача кредитных карт в сентябре продолжила восстанавливаться, но эта динамика обусловлена, скорее, слабыми результатами аналогичного периода прошлого года — примерно тогда банки как раз начали ужесточать свои кредитные политики в этом сегменте. Как и в случае с кредитами наличными, сейчас восстановлению выдач препятствуют появившиеся в сентябре риски очередных карантинных мер и макроэкономической нестабильности», — генеральный директор ОКБ Александрович Артур.

