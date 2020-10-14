Среднее значение показателя долговой нагрузки российских заемщиков (ПДН) с апреля по октябрь выросло на 1,84 п. п., говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй (НБКИ). По состоянию на 1 октября 2020 года средний ПДН составил 25,11%.

Наибольшие показатели ПДН были продемонстрированы в Амурской (31,94%), Кировской (30,25%) и Вологодской (29,47%) областях, а также в Республике Коми (29,23%) и Красноярском крае (29,14%). Наименьший уровень ПДН отмечается у заемщиков Москвы (22,27%) и Московской области (22,27%), а также Смоленской (22,58%) и Брянской (22,6%) областей и Приморского края (23,46%).

Самая значительная динамика роста среднего значения ПДН была зафиксирована в Пермском крае (+3,43 п. п.), Ростовской области (+3,19 п. п.), Ставропольском крае (+3,07 п. п.), а также Кировской области (+2,98 п. п.) и Республике Татарстан (+2,98 п. п.). Наименьшие темпы роста ПДН были отмечены в Тюменской (+0,2 п. п.) и Московской (+0,22 п. п.) областях, а также республиках Хакасия (+0,31 п. п.) и Бурятия (+0,4 п. п.). Единственным регионом, в котором за последние 6 месяцев уровень ПДН снизился стал Забайкальский край (-0,57 п. п.). В Москве ПДН за полгода вырос на 1,54 п. п., а в Санкт-Петербурге – на 1,86 п. п.