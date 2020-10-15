Министерство финансов уточнило результаты аукциона по размещению 14 октября облигаций федерального займа с переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК) выпуска 29017, говорится в сообщении ведомства. Фактически размещенный по итогам аукциона объем выпуска составил 350,607 млрд рублей по номинальной стоимости, выручка от размещения – 330,379 млрд рублей. Средневзвешенная цена аукциона, по которой были удовлетворены неконкурентные заявки, не изменилась.

Уточнение результатов произошло в связи с неисполнением АО «Тольяттихимбанк» заявок на общую сумму 22 млн рублей по номинальной стоимости, поданных на аукционе.

К участнику аукциона, не исполнившему свои обязательства по удовлетворенным Минфином заявкам, будут применены меры ответственности, предусмотренные правилами клиринга небанковской кредитной организации-центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр».