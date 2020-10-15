Минфин РФ обсуждает переход на исчисление налога на недвижимое имущество организаций по кадастровой стоимости, сообщил первый замминистра финансов Леонид Горнин.

«Одно из решений, которое сейчас проговаривается с субъектами РФ, чтобы повысить налоговый потенциал от недвижимого имущества в составе основных фондов — предлагается осуществлять оценку не по остаточной балансовой стоимости, а дать такое право субъектам РФ: оценку осуществлять по кадастровой стоимости. Это, безусловно, достаточно сильно увеличит соответствующие поступления в бюджеты субъектов РФ», — сказал он на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Министр финансов Антон Силуанов в свою очередь указал, что такое решение повысит налоговую нагрузку на бизнес.

«Правда посередине, если это сильно увеличит поступления субъектов, значит, увеличит нагрузку на бизнес. Тем не менее, вот то, что Леонид Владимирович сказал, наверное, это правильное решение. Почему? Потому что мы с вами, все граждане платят налоги на имущество исходя не из БТИшной стоимости, а исходя из рыночной стоимости. Поэтому и бизнесу тоже нужно сделать постепенный такой переход, наверное, за год это неправильно делать, на уплату налога на недвижимое имущество по кадастровой стоимости», — сказал министр.