Международные резервы России на 9 октября составили 585,3 млрд долларов против 585,8 млрд на 2 октября2020 года. Такие данные на конец отчетных дат представлены на сайте ЦБ.



Таким образом, за отчетную неделю объем резервов уменьшился на 0,5 млрд долларов.

Понижение показателя на 0,1% за неделю произошло «преимущественно в результате операций по продаже иностранной валюты в рамках бюджетного правила», поясняется в комментарии регулятора.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Центробанка и российского правительства. Они состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (СДР, «валюта» Международного валютного фонда), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

Напомним, что летом был зафиксирован новый рекорд по размеру резервов — 600,7 млрд долларов на 7 августа.

Как свидетельствуют материалы ЦБ, международные резервы РФ выросли за 2019 год на 85,9 млрд долларов, а за девять месяцев текущего года — примерно на 29,1 млрд.