Снижение ВВП России в 2020 году может составить от 4,2% до 4,8%, заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

«Снижение ВВП в 2020 году превысит прогнозное значение и в зависимости от сценария развития ситуации в экономике составит от 4,2% до 4,8%», — сказал он.

Базовый вариант макропрогноза предполагает снижение ВВП России до 3,9% в 2020 году.

Ранее глава Счетной палаты отмечал, что падение ВВП РФ по итогам 2020 года может составить 4—5%. При этом, по его данным, в период с 2013 по 2019 год среднегодовой темп роста ВВП РФ составлял меньше 1% и ожидания значительных темпов роста ВВП в последующие годы являются оптимистичными.