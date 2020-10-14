На конференции профессионалы в сфере банковской информатизации поделились своим мнением об основных трендах автоматизации бизнес-процессов.

В докладе «Цифровая платформа для банков XXI века» спикер компании «ФлексСофт» Сергей Дощенко отметил, что с каждым годом процесс цифровизации банков становится всё более стремительным. К сегодняшнему дню как передовые, так и «консервативные» банки подошли с высокой степенью цифровизации фронт-офиса банковских операций привлечения и обслуживания клиентов. Количество и сложность цифровых взаимодействий клиентов с банками по всем каналам будет и дальше расти высокими темпами, что предъявляет серьезные требования как к инфраструктуре обработки всех видов операций в режиме реального времени, так и к надежности платформы и целостности всех операционных данных.

Инновационная on-line «Платформа FXL» компании «ФлексСофт» отвечает всем требованиям современного банка, гарантировано обеспечивает надежность, гибкость обработки запросов миллионов клиентов и миллиардов операций в режиме реального времени, является надежным фундаментом для построения клиентского сервиса высокого качества для универсального банка любого размера и любой выбранной бизнес-стратегии развития.

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О Компании:

АО «ФлексСофт» занимается разработками в области инновационных информационных технологий для финансового сектора экономики с 1991 года. Решения компании неоднократно были отмечены в обзорах Gartner, Forrester и IBS. Компания является платиновым партнёром Oracle. В ходе своего развития компания аккумулировала уникальный опыт создания, внедрения, сопровождения и интеграции высокопроизводительных автоматизированных систем для финансовых организаций любого масштаба.