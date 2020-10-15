Держателям карт Mastercard, выпущенных Инбанком, стал доступен сервис Samsung Pay, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Samsung Pay — удобный и безопасный мобильный платежный сервис, доступный везде, где есть возможность оплаты картой. Благодаря совместимости с NFC и собственной технологии Samsung MST Samsung Pay обеспечивает пользователям возможность расплачиваться в миллионах торговых точек по всему миру, даже на терминалах, принимающих карты только с магнитной полосой», — говорится в релизе.

Кроме того, Samsung Pay позволяет оплачивать покупки на веб-страницах и в мобильных приложениях интернет-магазинов, а также совершать быстрые и удобные денежные переводы.

Чтобы оплатить покупку, нужно провести по экрану снизу вверх и выбрать карту, затем подтвердить оплату по отпечатку пальца или ПИН-коду приложения и поднести смартфон к терминалу для оплаты.

В Samsung Pay реализована надежная трехуровневая защита для обеспечения безопасности платежных операций по карте. Каждую трансакцию необходимо подтвердить отпечатком пальца или ПИН-кодом приложения, а вместо реального номера карты используется специальный цифровой код — токен. За безопасность на программном и аппаратном уровнях независимо от операционной системы устройства отвечает платформа Samsung KNOX.