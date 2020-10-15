Samsung Pay – удобный и безопасный мобильный платежный сервис, доступный везде, где есть возможность оплаты картой. Благодаря совместимости с NFC и собственной технологии Samsung MST, Samsung Pay обеспечивает пользователям возможность расплачиваться в миллионах торговых точек по всему миру, даже на терминалах, принимающих карты только с магнитной полосой.
Кроме того, Samsung Pay позволяет оплачивать покупки на веб-страницах и в мобильных приложениях интернет-магазинов, а также совершать быстрые и удобные денежные переводы.
Чтобы оплатить покупку, нужно просто:
- Провести по экрану снизу вверх и выбрать карту
- Подтвердить оплату по отпечатку пальца или PIN-коду приложения
- Поднести смартфон к терминалу для оплаты
В Samsung Pay реализована надежная трёхуровневая защита для обеспечения безопасности платёжных операций по карте. Каждую транзакцию необходимо подтвердить по отпечатку пальца или PIN-коду приложения, а вместо реального номера карты используется специальный цифровой код – токен. За безопасность на программном и аппаратном уровнях независимо от операционной системы устройства отвечает платформа Samsung KNOX.
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