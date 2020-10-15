Кроме того, Samsung Pay позволяет оплачивать покупки на веб-страницах и в мобильных приложениях интернет-магазинов, а также совершать быстрые и удобные денежные переводы.

Чтобы оплатить покупку, нужно просто:

Провести по экрану снизу вверх и выбрать карту

Подтвердить оплату по отпечатку пальца или PIN-коду приложения

Поднести смартфон к терминалу для оплаты

В Samsung Pay реализована надежная трёхуровневая защита для обеспечения безопасности платёжных операций по карте. Каждую транзакцию необходимо подтвердить по отпечатку пальца или PIN-коду приложения, а вместо реального номера карты используется специальный цифровой код – токен. За безопасность на программном и аппаратном уровнях независимо от операционной системы устройства отвечает платформа Samsung KNOX.