Хоум Кредит Банк стал участником Системы быстрых платежей (СБП). Теперь клиенты финучреждения могут принимать и отправлять переводы клиентам других банков — участников СБП без комиссии, говорится в релизе кредитной организации.

Воспользоваться функционалом СБП можно в мобильном приложении «Хоум Кредит» для iOS и Android. Для того чтобы сделать перевод, нужно знать только номер телефона получателя. Деньги приходят мгновенно.

«Мы решили не вводить комиссию за переводы через СБП даже на суммы свыше 100 тысяч рублей, чтобы сделать наш сервис самым удобным и выгодным», — прокомментировал директор департамента онлайн-сервисов Хоум Кредит Банка Павел Михалев.

Чтобы переводить деньги через СБП в Хоум Кредит Банке, необходимо иметь любую дебетовую карту банка. Если у действующего клиента нет активной дебетовой карты, то в приложении банка можно моментально выпустить цифровую.