Динамика мировых рынков акций вчера была неоднозначной накануне выхода финансовых отчетностей американских банков (Wells Fargo, Bank of America и Goldman Sachs) и приостановки дискуссии по поводу нового пакета стимулов в США. Динамика российского рынка акций, тем не менее, выделялась на этом фоне, так как ближе к концу торговой сессии инвесторам удалось найти драйверы роста, и по итогам торгового дня российские биржевые индикаторы закрылись в плюсе – индекс РТС повысился на 0,4% до 1 160 пунктов, а индекс Московской биржи прибавил 1,0% до 2 856 пунктов – в лидерах роста была акции циклических компаний и бумаги защитных секторов, тогда как акции технологического сектора снижались. Курс рубля, как и другие валюты EM, испытывал давление и ослаб на 0,8% до 77,53 руб./долл., так как инвесторы уходили от риска. Цены на нефть находились под некоторым давлением в начале дня, но ближе к концу торговой сессии укрепились (Brent подорожала на 2,1% до 43,32 долл./барр.) на фоне ослабления курса доллара и признаков появления спроса со стороны Китая и Индии.

Мы ожидаем, что сегодня российский рынок акций будет снижаться: Сегодня инвесторы уходят от риска и начинают фиксировать прибыль после недавнего ралли. Мы ожидаем, что сегодня российский рынок акций будет снижаться, следуя глобальным трендам на фоне снижения цен на нефть и ослабления курса рубля. Цены на нефть идут вниз, несмотря на снижение запасов нефти в США на прошлой неделе, так как резкое возобновление роста Covid-19 омрачает перспективы спроса. Большие опасения вызывает и то, что возобновление роста Covid-19 может привести к повторным карантинным мерам, что мы уже наблюдаем в некоторых европейских странах и что нельзя исключать в России: суточный рост инфицированных сейчас превышает максимальные уровни весенних месяцев. Сегодня мы ожидаем сильные распродажи на российском рынке акций.

Джон Волш:jw alsh@alfabank.ru (Стратегия)

Объем кредитов наличными снизился на 5% г/г в сентябре; НЕГАТИВНО Как сообщают российские СМИ, в сентябре российские банки сократили как количество, так и объемы выдачи новых кредитов наличными соответственно на 13% г/г и на 5% г/г. Поскольку на долю этой категории кредитов приходится примерно 40% рынка розничного кредитования, это может указывать на замедление кредитной активности в сентябре. Это негативный сигнал накануне вступления в четвертый квартал года, когда потребительский спрос может испытать дополнительное снижение в условиях опасений по поводу новой волны пандемии COVID-19. В то же время, поскольку коэффициент кредиты/доходы повышается на протяжении 2020, замедление роста потребительского кредитования будет также сигнализировать в пользу более осторожного подхода к кредитованию в целях обеспечения контроля за кредитными рисками.

Инфляция составила 0,2% с начала месяца за период с 1 по 12 октября; НЕГАТИВНО Как сообщает Росстат, потребительские цены выросли на 0,1% за период с 6 по 12 октября, в итоге инфляция составила 0,2% с начала месяца за период с 1 по 12 октября. Хотя усиление инфляционного давления ожидалось, учитывая ослабление курса рубля и индексацию зарплат госслужащих с 1 октября, фактические данные указывают на то, что ускорение роста потребительских цен оказалось более сильным по сравнению с нашими ожиданиями. Усиливается риск того, что к концу октября годовая инфляция может ускориться до 4,0% г/г. В результате мы по-прежнему считаем, что ЦБ возьмет паузу на заседании 23 октября,и не исключаем, что монетарные власти ужесточат свою риторику по прогнозу на ближайшее будущее.

Минфин занял 372 млрд руб. на рынке ОФЗ; НЕОДНОЗНАЧНО Минфин занял примерно 372 млрд руб. на рынке ОФЗ 14 октября и, таким образом, 718 млрд руб. в первые две недели этого месяца. Это эквивалентно примерно 30% плана Минфина по заимствованиям на 4К20. Спрос на ОФЗ, судя по всему, формируют крупные банки, которые заняли 600 млрд руб. через аукционы РЕПО ЦБ сроком на 1 мес.12 октября. Кроме того, как мы уже отмечали ранее, иностранные инвесторы не уходят с внутреннего рынка и держат свои портфели на неизменном уровне в номинальном выражении. В некотором смысле складывается впечатление, что ЦБ обеспечивает банки ликвидностью, чтобы сократить повышательное давление на процентную ставку, которое потенциально неизбежно, учитывая большой размер размещений Минфина. Мы считаем, что, учитывая планы Минфина ужесточить расходы в 2021, нет рисков того, что стратегия по заимствованиям будет оказывать долгосрочное давление на уровень ставки. В то же самое время, намерение Минфина исполнить план по заимствованиям на уровне 2 трлн руб. в 4К20 в октябре нам представляется негативным сигналом, возможно, указывающим на рост опасений в отношении перспектив введения санкций после выборов в США.

Наталья Орлова, Ph.D.: norlov a@alf abank.ru (Главный экономист)

Анна Киюцевская: AKiy utsev skaya@alfabank.ru (Старший аналитик)

Детский мир (ВЫШЕ РЫНКА): операционные результаты за 3К20; УМЕРЕННО ПОЗИТИВНО Детский мир (ВЫШЕ РЫНКА; РЦ 143 руб./акцию) вчера представил операционные результаты за 3К20. Выручка за 3К20 выросла на 13,5% г/г, ожидаемо ускорившись в сравнении с 2К20. Снятие карантинных мер поддержало улучшение трафика в 3К20, вызвав ускорение роста LfL-продаж. Высокомаржинальные категории товаров (товары для школы, игрушки и одежда) были основным драйвером роста выручки в 3К20. Это и оптимизация расходов оказали вклад в сильную динамику EBITDA в 3К20, которая показала рост на 20% г/г, по данным компании (при рентабельности 13%, что на 0,7 п. п. выше г/г). Мы считаем, что компания представила сильные результаты, которые указывают на риск повышения консенсус-прогноза и нашей оценки выручки в 2020 г. (рост на 8,6-9,1% г/г, соответственно) при условии отсутствия повторного карантина в 4К20. Отметим, что большинство открытий новых магазинов Детский мир традиционно происходит в 4К20; на 4К20 приходится примерно 30% совокупных годовых продаж и 35% EBITDA. Акции выросли в цене на 6% при дивидендной доходности на уровне 2% в сравнении с уровнями недавнего SPO (тогда как индекс Московской биржи снизился на 4%). Сейчас акции торгуются по коэффициенту 5,9x EV/EBITDA 2021П (в соответствии с историческим средним мультипликатором) при дивидендной доходности на уровне примерно 9% 2020П, половина этой суммы может быть объявлена и выплачена до конца 2020 г (в качестве промежуточных дивидендов по итогам 9М20). Комфортный уровень долговой нагрузки (1,1-1,2x чистый долг / EBITDA) и ограниченная необходимость по капиталовложениям (4-5 млрд руб. в год в 2021-23П) гарантируют устойчивость сильных дивидендных выплат в ближайшие годы.

Выручка за 2К20 составила 38,5 млрд руб., что на 13,5% выше г/г, ускорившись с роста на 2,9% г/г в 2К20 и восстановившись после периода пандемии, который,главным образом, повлиял на результаты 2К20.

Категория товаров для школы, а также отложенный спрос на игрушки и одежду были основными драйверами роста выручки в 3К20. Серьезный вклад в динамику продаж, вероятно, оказала господдержка семей.

В то же время цифра роста продаж в3К20 предполагает небольшое замедление роста в сентябре в сравнении с июлем-августом, когда продажи выросли на 14-15% г/г. Это, вероятно, вызвано эффектом высокой базы сентября 2019 (когда продажи выросли более чем на 20%) и аномально теплой погодой в сентябре-октябре 2020, что привело к тому, что население откладывало покупки товаров зимней коллекции. Мы также хотим обратить внимание на завершение сезона подготовки в школу – продажи этой категории товаров выросли на 16% г/г за 3К20, тогда как в августе их рост составил 24% г/г, по данным компании.

Рост LfL-продаж в России ускорился до 4,4% г/г против 1,1% г/г в 2К20 на фоне улучшения траффика до - 1,5% г/г (против -11% г/г в 2К20) и продолжающегося роста LfL-чека (+5,9% г/г против +13,5% г/г в 2К20).

Торговые площади увеличились на 8% г/г в 3К20. Компания открыла 10 новых магазинов Детский мир и два новых Зоозавра в 3К20. На сегодняшний день магазины компании работают в обычном режиме.

Онлайн-выручка выросла в 2,4 раза г/г до 8,0 млрд руб.; на ее долю пришлось 20,7% совокупной выручки компании (против 30,2% в 2К20).

Компания прогнозирует рост скорректированной EBITDA на 20% г/г в 3К20, что соответствует 5 млрд руб. при рентабельности EBITDA на уровне 13% (+0,7 п. п. г/г) на фоне оптимизации расходов и продажи товаров высокомаржинальных категорий.

Евгений Кипнис: ekipnis@alf abank.ru (Старший аналитик)

Олеся Воробьева: oov oroby eva@alf abank.ru (Аналитик)

Mail.ru Group приобрела долю в Mamboo Games; НЕЙТРАЛЬНО Игровое подразделение Mail.ru Group (MAIL LI, ВЫШЕ РЫНКА, РЦ $26,2) MY.GAMES приобрело миноритарную долю в белорусском издателе и разработчике мобильных гиперказуальных игр Mamboo Games. Цена сделки не разглашается. Mamboo Games основана в 2020 г. Компания получила более десяти эксклюзивных контрактов, предлагая маркетинговую аналитику, автоматизированные системы User Acquisition, модели прогнозирования и монетизации и другие функции издателя. Покупка позволит My.Games расширить сегмент гиперказуальных игр, который был запущен весной 2020 г., и предложить издательские услуги большему числу команд. Mail.ru считает гиперказуальные игры перспективным направлением бизнеса и ожидает, что этот рынок достигнет $1,2 млрд в 2020 г. В целом сделка соответствует стратегии MRG по расширению портфеля игр за счет инвестиций в стартапы с возможностью создания стоимости в будущем. Таким образом, мы считаем новость НЕЙТРАЛЬНОЙ для акций Mail.ru.

Яндекс.Такси приостановил бизнес по заказу такси в Румынии; НЕЙТРАЛЬНО Как сообщает газета “Ведомости” со ссылкой на пресс-службу Яндекс.Такси, дочернее предприятие Яндекса (YNDX US, ПОД ПЕРЕСМОТРОМ) в сегменте e-мобильности и фудтеха, Яндекс.Такси, приостановило свою деятельность в Румынии. В качестве основной причины в пресс-службе назвали неблагоприятное местное законодательное регулирование этого рынка (жесткие процедуры получения лицензий для водителей сервиса), которое не позволяет эффективно развива ть данный сервис в этой стране. Яндекс запустил этот бизнес в Румынии под брендом Yango в июне 2019. После прекращения бизнеса в Румынии сервисы Яндекса будут представлены в 16 странах за пределами России. Новость НЕЙТРАЛЬНА для нашей оценки выручки Яндек с.Такси и динамики акций YNDX, учитывая незначительный вклад румынского бизнеса в бизнес Яндекс.Такси (по нашей оценке, на долю этого бизнеса за пределами России приходится примерно 20% GMV).

Анна Курбатова: akurbatov a@alf abank.ru (Старший аналитик)

Олеся Воробьева: oov oroby eva@alf abank.ru (Аналитик)