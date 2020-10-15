Единый реестр залогов заработает с 1 июля 2021 года, рассказал в интервью «Национальному банковскому журналу» глава службы анализа рисков Банка России Александр Дымов.

«Банки будут отчитываться по новой форме по договорам залога, заключенным с 1 июля 2021 года. Первая информация начнет поступать в августе 2021 года. Отчетность будет ежемесячная, для кредитных организаций предусмотренная этапность представления сведений является комфортной», — отметил он.

По словам Дымова, с 1 июля 2021-го в реестр будут поступать данные только по вновь заключенным договорам. Через год работы в него начнут поступать сведения по старым договорам залога, но только если соответствующие ссуды были реструктурированы с 1 июля 2021 года. «В 2025 году к ним будет добавляться информация о предметах залога по всем остальным договорам залога. Но это, с нашей точки зрения, уже будет небольшое количество, мы проводили соответствующую оценку», — заключил он.