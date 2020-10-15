Тенденция роста числа случаев навязывания дополнительных услуг при кредитовании, которая давно существует на банковском рынке, перетекает в сегмент микрофинансовых организаций , заявил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута на форуме MFO Russia Forum 2020.

«Мы в практике некоторых микрофинансовых организациях, пока не массово, видим появление факторов навязывания различных продуктов и услуг, которые не являются основными. То есть человек приходит за займом, а выходит с полной корзинкой, в которую вложен и заем, и страховки, и юридическое сопровождение на год», — отметил Михаил Мамута. Такая тенденция давно существует на банковском рынке, но в последнее время перетекает на рынок МФО, добавил он.

По словам Мамуты, в 2020 году выросло число жалоб клиентов на кредитные и микрофинансовые организации по части «пандемийных» вопросов, в частности по поводу предоставления кредитных каникул. «Но в целом, если говорить за пределы пандемийных тематик, если говорить в целом относительно жалоб на микрофинансовый (рынок)… их количество этом году снижается по сравнению с прошлым годом», — добавил представитель ЦБ.