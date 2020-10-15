Восстановление российской экономики будет постепенным, продлится в следующем году и значительную часть 2022 года, заявил зампред Банка России Алексей Заботкин.

«Восстановление экономики будет постепенным: продлится в 2021 году и, наверное, значительную часть 2022 года. ВВП вернется к уровню накануне пандемии в первой половине 2022 года», — сказал Заботкин, выступая на комитете Госдумы по бюджету и налогам.

Зампред ЦБ добавил, что регулятор по-прежнему видит преобладание дезинфляционных факторов в 2021 году. «В этих условиях в базовом сценарии Банк России ожидает, что продолжит проводить мягкую денежно-кредитную политику в течение 2021 года», — добавил Заботкин.